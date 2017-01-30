 لتطبيق السُنن المنسية.. تحفيظ حفر الباطن تُطلق سلسلة «طبقها لو مرة» | صحيفة تواصل الالكترونية

لتطبيق السُنن المنسية.. تحفيظ حفر الباطن تُطلق سلسلة «طبقها لو مرة»

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لتطبيق السُنن المنسية.. تحفيظ حفر الباطن تُطلق سلسلة «طبقها لو مرة»

تواصل – عبدالرحمن المغيرة:

أطلقت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بحفر الباطن سلسلة “طبقها لو مرة”، والتي تدعو إلى تطبيق بعض السُّنن المنسية التي غفل عنها كثير من الناس، وذلك عبر تصميم توضيحي بأحاديث من كتب الحديث الصحيحة، على أن تُنشر التصاميم يومين في الأسبوع بوسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في الجمعية عبدالله العنزي، أن من أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسُنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته، وسكناته، وأقواله، وأفعاله؛ حتى تنتظم حياته كلها على سُنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم، من الصباح إلى المساء.

ومن هذه السُنن المنسية الأكل بثلاثة أصابع: (لحديث كعب بن مالك رضي الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، ويلعق يده قبل أن يمسحها)، “صحيح مسلم”.

الجدير بالذكر، أن الجمعية سبق أن أصدرت سلسلة: “علمني القرآن” والتي لاقت – بفضل الله – رواجاً واسعاً وكبيراً على مستوى المملكة، ويمكن الرجوع إلى هذه السلسلة عبر حساب الجمعية على اليوتيوب: (جمعية تحفيظ القرآن بحفر الباطن).

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