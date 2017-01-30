 كوريا الجنوبية تلزم مصنعي الهواتف باتباع معايير السلامة | صحيفة تواصل الالكترونية

كوريا الجنوبية تلزم مصنعي الهواتف باتباع معايير السلامة

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كوريا الجنوبية تلزم مصنعي الهواتف باتباع معايير السلامة

تواصل – وكالات:

أوصت الحكومة الكورية الجنوبية مصنعي الهواتف الذكية الذين يستخدمون بطاريات الليثيوم، أن يتبعوا معاييرَ للسلامة أكثر صرامة، في أعقاب التحقق من أن بطاريات هاتف “جالاكسي نوت 7” هي السبب في اشتعال الهاتف.

وتسعى شركة سامسونج إلى تجنب تكرار أزمتها الصناعية التي تسبب بها هاتف “جالاكسي نوت 7″؛ بعد أن أثبتت التجارب وجود خلل في بطارياته يؤدي أحياناً إلى احتراقه.

وقال نائب وزير التجارة الكوري الجنوبي جيونغ مارن كي في تصريحات نقلتها صحيفة “تليغراف” البريطانية: “نطالب المصنعين ببذل جهد للتأكُّد من أن السلامة مهمة تماماً مثل تطوير منتجات جديدة بإبداع تكنولوجي”.

وكانت تحقيقات “سامسونج” خلصت إلى أن بطاريات الليثيوم التي تصنعها شركتان أخريان وراء اشتعال الهواتف، أو انفجارها، وفي يناير الماضي أعلنت “سامسونج” إطلاق هاتفها الجديد “جالاكسي إس 8″، معلنة أن: “الدروس المستفادة من هذه الواقعة سوف تظهر جلياً في عملنا”.

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