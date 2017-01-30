تعرَّف على علاقة «السهر» ليلاً بمعدل «الذكاء»

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة حديثة إلى أن هناك صلة بين عدم القدرة على النوم مبكراً ومعدل الذكاء، وأن أولئك الذين يظلون مستيقظين حتى وقت متأخر ليلاً، من المرجح أن يكونوا أكثر ذكاء من أولئك الذين يخلدون إلى النوم مبكراً، كما وجدت أن الأطفال الذين يبقون مستيقظين حتى وقت متأخر من المرجح أن يكونوا أكثر ذكاء حين يكبرون.

واستندت نتائج الدراسة التي جاءت بعنوان: “لماذا محبو السهر أكثر ذكاءً؟”، إلى مفهوم أن الأشخاص الأذكى أكثر ميلاً لتقبل التطور، مثل البقاء ساهرين حتى وقت متأخر، وبينما اعتاد أجدادنا على النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً، يظهر تغيير نمط نومك قدرتك على التكيف مع الحياة العصرية.

وبإجراء الاختبارات على حوالي 1000 شاب، وجد باحثون بجامعة مدريد أن أولئك الذين فضلوا البقاء حتى وقت متأخر أظهروا نوعاً من أنواع الذكاء الذي يرتبط بالوظائف المرموقة، والدخل الأعلى.

ورغم ذلك، يحرز أصحاب النشاط النهاري في الكثير من الأحيان نتائج أفضل في الامتحانات؛ ربما لأن الدراسة تكون في الصباح، وتتطلب يقظة وانتباهاً؛ مما يعد غير ملائم لمحبي النشاط الليلي.