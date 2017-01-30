 «الجزائية» تنظر دعوى ضد مقيم يمني خطط لاستهداف ولي العهد | صحيفة تواصل الالكترونية

«الجزائية» تنظر دعوى ضد مقيم يمني خطط لاستهداف ولي العهد

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«الجزائية» تنظر دعوى ضد مقيم يمني خطط لاستهداف ولي العهد

تواصل – علي الصغير:

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم، جلسة نظر دعوى ضد مقيم من الجنسية اليمنية؛ بعد أن نقض حكم صدر بحقه في السابق ضمن خلية تابعة للقاعدة كانت تخطط لعمليات إرهابية تستهدف وزير الداخلية، ومخازن أسلحة تابعة للقوات البحرية، وقوات الطوارئ، ومبنى المباحث العامة.

وقدم ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام لائحة دعوى ضد المقيم تتضمن: انضمامه لخلية إرهابية خطيرة تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي، والذي يعمل على هدم الحكم، وتدمير مقومات المجتمع، والنيل من أمنه واستقراره، وكذلك التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف سمو وزير الداخلية، ومخازن أسلحة في قوات البحرية وقوات الطوارئ، ومباني المباحث العامة، واغتيال رجال الأمن.

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