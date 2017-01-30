 أمير الرياض يُدشِّن مشاريعَ تنموية بـ900 مليون ريال في وادي الدواسر | صحيفة تواصل الالكترونية

أمير الرياض يُدشِّن مشاريعَ تنموية بـ900 مليون ريال في وادي الدواسر

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أمير الرياض يُدشِّن مشاريعَ تنموية بـ900 مليون ريال في وادي الدواسر

تواصل ـ وادي الدواسر:

يُدشِّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، عدداً من المشاريع التنموية خلال زيارته محافظة وادي الدواسر بعد غدٍ الخميس.

وتتمثَّل أهمُّ المشاريع في طرق وإنارة وتحسين وتجميل للميادين بتكلفة تتجاوز 647 مليون ريال، بجانب 4 مبانٍ لوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بتكلفة تتخطى 363 مليون ريال، ومبنى التأهيل الشامل بتكلفة تتعدى 66 مليون ريال، ومبانٍ حكومية تزيد تكلفتها عن 25 مليون ريال.

وتأتي زيارة أمير الرياض في إطار جولاته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة؛ للوقوف عن قرب على الخدمات التي تقدم للمواطنين، فيما عبَّر محافظ وادي الدواسر أحمد بن دخيل المنيفي، وأهالي المحافظة عن سعادتهم بالزيارة التي تحقق للمحافظة الكثير من تطلعاتها ـ بإذن الله ـ.

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