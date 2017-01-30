«نزاهة» تقرر رفع نظام «الإثراء غير المشروع» للمقام السامي

تواصل – الدمام:

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ‘‘نزاهة‘‘ أنها أعدت مشروع ‘‘النظام الجزائي للإثراء غير المشروع‘‘ مراعية عند إعداده أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، فضلاً عن اطلاعها على تجارب وأنظمة من دول أخرى.

وقال مدير فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية، عبدالكريم المالكي: ‘‘إن مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع يتضمن في بعض مواده، أحكامًا مكملة لضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية للمسؤولين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، الذي سبق أن رفعته الهيئة للمقام السامي، بحسب صحيفة ‘‘اليوم‘‘.

وأوضح المالكي، أنه من اختصاصات الهيئة تتبع المخالفات في القطاع الخاص خصوصا التي تسمى الشركات شبه الحكومية التي تمتلك فيها الدولة نسبة 25% وأكثر، إضافة إلى ما إذا كان هناك أي سلوك فردي من موظف في القطاع الخاص يمس نظام مكافحة الرشوة.