«العيسى» يقرر إنشاء مجلس إدارة لشبكة القنوات الفضائية لوزارة التعليم

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أعلنت وزارة التعليم أن الدكتور أحمد عيسى وزير التعليم، أصدر قراراً بإنشاء مجلس إدارة لشبكة قنوات وزارة التعليم برئاسته، وذلك وفق ما نص عليه الأمر السامي، بأن يكون للجهات الأكاديمية الحق في استخدام البث الفضائي في نطاق اختصاصها، وبما يحقق أهدافها، على أن يتم التنسيق في ذلك مع وزارة الثقافة والإعلام.

وأوضحت: أن المجلس سيضم وكيل الوزارة (بنين)، ووكيل الوزارة (بنات)، ووكيل الوزارة للشؤون التعليمية، ووكيل الوزارة للمناهج والبرامج التطويرية، والمشرف العام على الخدمات الإلكترونية، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية، والمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام، ورئيس شركة تطوير للخدمات التعليمية، وممثل عن المؤسسة العامة للتعليم المهني، والتدريب التقني، والمشرف العام على شبكة قنوات وزارة التعليم عضواً وأميناً عاماً للمجلس.

وأشارت الوزارة إلى أن مهام المجلس ستكون تحديد الأهداف والسياسات والضوابط العامة، وتفويض من يراه المجلس بالصلاحيات المطلوبة، ومناقشة واعتماد الخطة التشغيلية، والموازنة التقديرية السنوية، ومناقشة واعتماد المشاريع المستقبلية للتعليم، واعتماد التقييم السنوي.