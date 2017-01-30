مواطن يُهدي خادم الحرمين سيارة تاريخية (صور)

تواصل – الرياض:

أهدى العميد متقاعد عبد الرحمن العبري، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – سيارة تاريخية موديل 1955م، وذلك خلال استقبال خادم الحرمين للعميد العبري، في قصر العوجاء بمدينة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأوضح العبري: أن زيارته جاءت لإعطاء خادم الحرمين الشريفين، معلومات عن السيارة التي تحمل اسم ‘‘دسمان‘‘ مؤكداً أن هذه السيارة كانت في منطقة القصيم بالقرب من منطقة مهد الذهب، وكانت قديمة ولا تعمل ومن صنع عام 1955م، ولكنني تأكدت أن استمارتها كانت باسم الملك سلمان حفظه الله.

ويملك العبري متحفاً باسم ‘‘مركز العبري للتراث والسيارات القديمة‘‘ يضم حوالي 100 سيارة قديمة يعود تاريخ بعضها إلى 1946م، منها نحو 50 سيارة لها القدرة على التشغيل، و50 أخرى تتطلب إصلاحاً وإعادة تجهيز.