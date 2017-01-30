معلم في جازان يضع حداً لمعاناة طلابه من ثِقْل الحقيبة المدرسية

تواصل – جازان:

وضع معلم الصف الأول ‘‘تحفيظ‘‘ بمدرسة مسلية الابتدائية للبنين بتعليم صبيا بمنطقة جازان، إدريس مطري، حداً لمعاناة طلابه بالصف الأول من ثِقْل وزن الحقيبة المدرسية، التي يحملونها، من خلال تقسيم الكتب الدراسية إلى وحدات منفردة بحيث تكون مستقلة في غلاف واحد لكل وحدة على شكل كتاب مستقل، لجميع المواد الدراسية وتغليفها في المطابع بأجود أنواع التغليف مع النايلون اللاصق، ووضعها في حقائب طبية خفيفة وسهلة الحمل على الطالب مع جميع الأدوات المدرسية.

ورفض مطري، الذي تحمَّل تكاليف هذه العملية على حسابه الخاص؛ أي تعويض من إدارة المدرسة، أو أولياء الأمور في بادرة أبوية تربوية إنسانية رائعة منه، هزت مشاعر أولياء الأمور نحوه بحسب ‘‘الرياض‘‘.

وقال مطري: ‘‘إن سبب هذه الفكرة تعود إلى إحساسه بالألم الذي يعانيه الطالب من ثِقْل الحقيبة نفسها ومن المواد الدراسية في سن يصعب على الطالب حملها ونحن الآن نعيش رؤية 2030، ويجب علينا أن نعلم أبناء الطلاب معنى الرؤية ونشفق عليهم من هذا التعب.

وأضاف: دشنَّا، صباح أول يوم دراسي، برنامج أجيال الرؤية الذي بدأ بتسليم الكتب للطلاب، وتسليم حقائب يدوية، وأدوات مدرسية، توضع في درج الطالب بالفصل، وعلى أولياء الأمور توفير أدوات أخرى للطالب توضع في البيت وتخصيص الحقيبة للكتب.