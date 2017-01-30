 الأحد المقبل.. «صحة المدينة»: تنفذ الجرعة الثانية من حملة تطعيم شلل الأطفال | صحيفة تواصل الالكترونية

الأحد المقبل.. «صحة المدينة»: تنفذ الجرعة الثانية من حملة تطعيم شلل الأطفال

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الأحد المقبل.. «صحة المدينة»: تنفذ الجرعة الثانية من حملة تطعيم شلل الأطفال

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

تستعد الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، ممثلة في إدارة الصحة العامة، لتنفيذ الجرعة الثانية من الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال، اعتباراً من الأحد القادم الموافق 15/ 5/ 1438هـ ولمدة (5) أيام.

وستخصص الحملة، التي تنفذ في مرحلتها الثانية الأطفال من عمر (5) سنوات وما دون، في حين ستنفذ الحملة من قبل فرق متخصصة من إدارة الصحة العامة بالمدينة، والتي يبلغ عددها (532) فرقة متحركة، و(145) فرقة ثابتة تستهدف تطعيم (128831) طفلاً.

ودعت الصحة، في المدينة، الأهالي للاستفادة من الحملات الوطنية للتطعيم؛ تجنباً لتعرض الأطفال لأي مرض – لا قدر الله – يمكن أن يتسبب في حدوث مضاعفات مستقبلية لهم.

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