«الشورى» يناقش التقرير السنوي لـ«هيئة الأمر بالمعروف»

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

طالب أعضاء بمجلس الشورى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالالتفات إلى المنكرات الأخرى كالرشوة ومحاربتها، وتنويع الخبرات، وإضافة العنصر النسائي في عمل الهيئة، ضمن كادرها الوظيفي، مؤكدين على أهمية جهاز الهيئة في تثقيف المجتمع، مطالبين إياها بضرورة الرد السريع حول ما يتداول عنها.

ووافق المجلس، خلال مناقشته في جلسة اليوم، التقرير السنوي للرئاسة العامة للهيئة، على منح لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

من ناحيتها جددت اللجنة التأكيد على دعم الهيئة في التوسع في إيفاد موظفيها للتدريب، وبوجه خاص إلى دورات الحسبة، والعلاقات الإنسانية، والدورات التوجيهية القصيرة، بحيث تشمل جميع العاملين في الميدان بصفة دورية منتظمة.

وطالبت اللجنة، في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات الحكومية؛ للتعاون في مجال الأمر بالمعروف، ونشر وسائل التوعية في المجتمع، كما دعتها إلى توثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة؛ لتكون مرجعاً للاستفادة منها وسبيلاً للتطوير.

واستمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن التقرير، وأشاد أحد الأعضاء بدور الهيئة في الحماية الاجتماعية، في حين طالب آخر بضرورة التوسع في تثقيف منسوبي الهيئة وتدريبهم.