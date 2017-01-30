 «بوينج» تُزوِّد المملكة بمقاتلات «F-15SA» ذات الرادارات المتقدمة | صحيفة تواصل الالكترونية

«بوينج» تُزوِّد المملكة بمقاتلات «F-15SA» ذات الرادارات المتقدمة

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«بوينج» تُزوِّد المملكة بمقاتلات «F-15SA» ذات الرادارات المتقدمة

تواصل – ترجمة:

قالت وكالة أنباء ‘‘يو بي آي‘‘ الأمريكية: ‘‘إن شركة ‘‘بوينج‘‘ حصلت على عقد بقيمة 18 مليون دولار من سلاح الجو الأمريكي؛ لتزويد مقاتلات ‘‘F – 15SA‘‘ السعودية برادارات ‘‘AN/APG – 63V‘‘ المتقدمة.

وأشارت إلى أن العقد يغطي 3 أنواع من الرادارات، ويأتي في ضوء تدشين المملكة في يناير الماضي لمقاتلات F – 15SA الجديدة، التي تمتاز بإلكترونيات طيران محدثة، وأنظمة مسح إلكترونية نشطة، ورادارات وصواريخ ASM – 135.

ووفقاً لوزارة الدفاع الأمريكية فإن هذا العقد من المتوقع الانتهاء منه في مارس القادم، والذي سينفذ بالولايات المتحدة، وهو يعد جزءاً من برنامج مبيعات الأسلحة الخارجية الأمريكية للمملكة.

وذكرت: أن مقاتلات F – 15SA هي النسخة البديلة المخصصة للمملكة من طائرات F – 15، وتتميز الطائرة، بأن لديها محركين وتتمتع بقدرات لشن هجمات برية، فضلاً عن التفوق والسيطرة الجوية.

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