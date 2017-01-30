وزير سابق: الإعلام العالمي الجديد يُروّج للرذيلة

تواصل – الرياض:

رأى وزير الثقافة والإعلام السابق الدكتور عبدالعزيز الخضيري، أن الإعلام العالمي الجديد يستغل الصورة الصغيرة في مجتمعنا ويُضخّمها ليصفنا بالمجتمع المتخلّف، كما أنه يُروّج لزنا المحارم والشذوذ وغيرها من الأطروحات الرذيلة، منبهاً إلى أن أطفالنا أصبحوا في حيرة بين ما يُقدم لهم في البيت والمدرسة وما يشاهدونه في الإعلام.

وقال الخضيري، خلال محاضرة بعنوان “مستقبل الإعلام السعودي في ضوء الثورة الرقمية” ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية أمس الاثنين: إن الإعلام الجديد أصبح وسيلة للضغط وتغيير السلوك بهدف الإثارة والحصول على أعلى نسبة مشاهدة وتحقيق الربح المادي دون الحرص على المصداقية، بحسب “الحياة”.