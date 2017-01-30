 وزير سابق: الإعلام العالمي الجديد يُروّج للرذيلة | صحيفة تواصل الالكترونية

وزير سابق: الإعلام العالمي الجديد يُروّج للرذيلة

0
وزير سابق: الإعلام العالمي الجديد يُروّج للرذيلة

تواصل – الرياض:

رأى وزير الثقافة والإعلام السابق الدكتور عبدالعزيز الخضيري، أن الإعلام العالمي الجديد يستغل الصورة الصغيرة في مجتمعنا ويُضخّمها ليصفنا بالمجتمع المتخلّف، كما أنه يُروّج لزنا المحارم والشذوذ وغيرها من الأطروحات الرذيلة، منبهاً إلى أن أطفالنا أصبحوا في حيرة بين ما يُقدم لهم في البيت والمدرسة وما يشاهدونه في الإعلام.

وقال الخضيري، خلال محاضرة بعنوان “مستقبل الإعلام السعودي في ضوء الثورة الرقمية” ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية أمس الاثنين: إن الإعلام الجديد أصبح وسيلة للضغط وتغيير السلوك بهدف الإثارة والحصول على أعلى نسبة مشاهدة وتحقيق الربح المادي دون الحرص على المصداقية، بحسب “الحياة”.

شاهد ايضا

دماء في بيت الله

دماء في بيت الله

إحباط تهريب 24 ألف حبة «كبتاجون» و2 كيلو «هيروين» بمطار المؤسس (صور)

إحباط تهريب 24 ألف حبة «كبتاجون» و2 كيلو «هيروين» بمطار المؤسس (صور)

حريق يتسبب في انفجار ضخم يهز المدينة الصناعية بالأحساء

حريق يتسبب في انفجار ضخم يهز المدينة الصناعية بالأحساء

«سلمان العودة» يطلب من متابعيه الدعاء لابنه «عبدالرحمن»

«سلمان العودة» يطلب من متابعيه الدعاء لابنه «عبدالرحمن»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>