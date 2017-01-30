إحباط تهريب 24 ألف حبة «كبتاجون» و2 كيلو «هيروين» بمطار المؤسس (صور)

تواصل – واس:

أحبط جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي 6 محاولات لتهريب عدد من الممنوعات احتوت (2) كيلو، و223 جراماً من مادة الهيروين المخدرة عُثر عليها مُخبأة مع ثلاثة أشخاص قدموا إلى المملكة عبر المطار.

وتنوعت طرق محاولة التهريب، حيث عُثر على جزء من الكمية مُخبأ داخل كبسولات استخرجت من أحشاء الراكب، في حين عُثر على جزء آخر من الكمية مُخبأ داخل تجويف “حذاء” كان يرتديه المهرب، وجزء آخر من الكمية كان مُخبأ داخل “حافظة طعام” كانت موجودة في حقيبة أحدهم.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز بندر الرحيلي، أن الممنوعات التي أحبطها الجمرك شملت إحباط (24.674) حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة مع أحد الركاب القادمين، وإحباط (317) جراماً من مادة الكوكائين، عُثر عليها مُخبأة في أحشاء أحد الركاب القادمين، بالإضافة إلى إحباط محاولة تهريب (1.951) جراماً من مادة “الشبوا” المحظورة” عُثر عليها مُخبأة في حذاء كان في حقيبة أحد المسافرين.