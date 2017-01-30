بالصور.. العرضيات تستقبل جثمان الشهيد «الشمراني»

تواصل ـ سعيد القرني:

وصل جثمان الشهيد الجندي أول علي سويد محمد الشمراني أحد منسوبي القوات البرية، ظهر اليوم، إلى محافظة العرضيات، وكان في استقباله محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف وشيخ قبيلة العوامر محمد بن علي شاكر ورؤساء الدوائر الحكومية وأقارب الشهيد وجمع من المواطنين.

وسيتم دفن الشهيد الشمراني في مسقط راسه بقرية الشيخ بثريبان العوامر بالعرضية الشمالية، حيث استقبل أهل الشهيد الجثمان بالتصفيق الحار، وعبّر والد الشهيد وذووه عن فخرهم باستشهاد ابنهم، مؤكدين أنهم فداء للوطن جميعا. وقدّمت المحافظة أكثر من 30 شهيداً للوطن، فيما تقدّمت “تواصل” بالتعازي لذوي الشهيد، سائلين الله أن يرحمه ويغفر له ويتقبله من الشهداء.