 «الخدمة المدنية» تعلن خُطّة الإعلانات الوظيفية دون «التعليمية» | صحيفة تواصل الالكترونية

«الخدمة المدنية» تعلن خُطّة الإعلانات الوظيفية دون «التعليمية»

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«الخدمة المدنية» تعلن خُطّة الإعلانات الوظيفية دون «التعليمية»

تواصل – سعود الخالد:

رغم إعلان وزارة التعليم عن تقاعد 19 ألف معلم ومعلمة، خلت الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي الجاري 1438/1439هـ التي أعلنتها وزارة الخدمة المدنية، اليوم الثلاثاء، من أي وظائف مشمولة بلائحة الوظائف التعليمية.

وشملت الجدولة الزمنية على إعلانات الوظائف المشمولة باللائحة الصحية، والوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، ووظائف هندسية.

وتضمنت خطة الوزارة توزيع الإعلانات على مدار السنة المالية، وفق نوعية السلم الوظيفي، وآخر موعد لتسجيل الوظائف في نظام الاحتياج، وتاريخ طرح الإعلان، وفترات الدخول على الإعلان من قبل الباحثين عن العمل، بهدف مساعدة الجهات الحكومية على شغل وظائفها التي ترغب في شغلها.

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الخدمة المدنية تعلن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية

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