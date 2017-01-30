«العفو الدولية»: قوات الأسد أعدمت 13 ألف معتقل بسجن «صيدنايا»

تواصل ـ وكالات:

كشفت منظمة العفو الدولية اليوم، الثلاثاء، عن إعدام النظام السوري لنحو 13 ألف معتقل من المدنيين والمعارضين، بسجن صيدنايا القريب من دمشق ما بين عامي 2011م و2015م.

وجاء في تقرير حديث للمنظمة بعنوان “مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا” أن عمليات القتل جرت عن طريق الإعدام شنقا بحق سجناء غالبيتهم من المعارضين المدنيين”.

وقالت المنظمة إن تقريرها جاء من خلال جهودها في عمل “تحقيق مكثف” خلال الفترة ما بين ديسمبر 2015 والشهر ذاته من 2016، موضحة أنها اعتمدت في ذلك على “لقاءات مباشرة مع 84 شاهدا من ضمنهم حراس وموظفون سابقون في سجن صيدنايا، ومعتقلون وقضاة ومحامون إضافة إلى خبراء سوريين وأجانب في قضايا الاعتقال في سورية.”

وذكر التقرير، الذي يشابه تقرير آخر صدر في أغسطس الماضي، أن مسؤولي السجن ظلوا يقتادون بشكل سري قرابة 50 سجيناً مرة أو مرتين كل أسبوع خارج زنازينهم ليجري شنقهم.

الجدير بالذكر أن سجن صيدنايا معتقل عسكري مترامي الأطراف قرب بلدة صيدنايا، وشهد جرائم مروعة طوال السنوات الماضية، جراء التعذيب الممنهج للسجناء والمعتقلين من قبل قوات نظام بشار الأسد.