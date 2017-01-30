 الإطاحة بلصين سرقا خزانة مجوهرات في جازان | صحيفة تواصل الالكترونية

الإطاحة بلصين سرقا خزانة مجوهرات في جازان

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الإطاحة بلصين سرقا خزانة مجوهرات في جازان

تواصل – جازان:

كشف فريق أمني متخصص من شرطة أبوعريش غموض سرقة خزانة مجوهرات من أحد منازل المحافظة، وتم القبض على لصين وهما وافدان من جنسية عربية.

وكانت غرفة العمليات بشرطة محافظة أبوعريش تلقت بلاغاً من مواطن عن تعرض منزله للسطو أثناء غيابه وسرقة خزنة مجوهرات بداخلها مصوغات وحلي ذهبية تقدر قيمتها بـ 50 ألف ريال بالإضافة إلى مبلغ مالي.

ورغم عدم توجيه الاتهام لشخص محدد إلا أن فريقاً أمنياً متخصصا عمل على دراسة البلاغ وأجرى عمليات بحث وتحر موسعة ما أسفر عن العثور على الخزنة الحديدية ملقاة جوار إحدى المزارع بعد أن سرق اللصوص كافة محتوياتها، وفقاً لـ”عكاظ”.

وبتكثيف التحريات اشتُبه في عامل زراعي من جنسية عربية وبالتحقيق المبدئي معه اعترف بسرقة خزانة المجوهرات بمساعدة شخص آخر من بني جلدته وأرشد على موقع اختبائه، وعلى الفور قبض عليه وأعيدت كامل المسروقات إلى المواطن.

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