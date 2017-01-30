 الصلاة عليه عصر اليوم.. جثمان الشهيد «المحياوي» يصل «ينبع» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

الصلاة عليه عصر اليوم.. جثمان الشهيد «المحياوي» يصل «ينبع» (صور)

0
الصلاة عليه عصر اليوم.. جثمان الشهيد «المحياوي» يصل «ينبع» (صور)

تواصل ـ عبدالله الحجوري:

وصل جثمان الشهيد سعد بن حمدان المحياوي، الذي استشهد في الحد الجنوبي إلى مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الإقليمي في مدينة ينبع اليوم، الثلاثاء، وكان في استقبال الشهيد المحياوي عدد من المواطنين والمسؤولين وإخوانه وأقاربه وعدد من ضباط وأفراد قوات حرس الحدود بينبع.

وسيُصلى على الشهيد “سعد المحياوي”، عصر اليوم الثلاثاء بمشيئة الله، في جامع عبدالعزيز بن باز، وسيواري جثمانه في مقبرة “ج 21” بمحافظة ينبع. يُذكر أن الشهيد “المحياوي” أحد سكان مركز ينبع النخل التابع لمحافظة ينبع، ويُعتبر رابع شهيد بالحد الجنوبي يزفّ من محافظة ينبع، ليكون له ولأهله الفخر والاعتزاز ليلحق بركب الشهداء وهم يؤدون واجبهم دفاعاً عن الدين والوطن.

شاهد ايضا

الخدمة المدنية تعلن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية

الخدمة المدنية تعلن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية

«الأرصاد»: إغلاق 9 مصانع وتغريم 51 منشأة مخالفة للبيئة

«الأرصاد»: إغلاق 9 مصانع وتغريم 51 منشأة مخالفة للبيئة

«التجارة» تضبط سلعا عليها «صليب» داخل محل تجاري بتبوك

«التجارة» تضبط سلعا عليها «صليب» داخل محل تجاري بتبوك

بالأسماء.. «أمانة المدينة» تمنح 10 مواطنين قطعاً سكنية

بالأسماء.. «أمانة المدينة» تمنح 10 مواطنين قطعاً سكنية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>