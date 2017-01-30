الصلاة عليه عصر اليوم.. جثمان الشهيد «المحياوي» يصل «ينبع» (صور)

تواصل ـ عبدالله الحجوري:

وصل جثمان الشهيد سعد بن حمدان المحياوي، الذي استشهد في الحد الجنوبي إلى مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الإقليمي في مدينة ينبع اليوم، الثلاثاء، وكان في استقبال الشهيد المحياوي عدد من المواطنين والمسؤولين وإخوانه وأقاربه وعدد من ضباط وأفراد قوات حرس الحدود بينبع.

وسيُصلى على الشهيد “سعد المحياوي”، عصر اليوم الثلاثاء بمشيئة الله، في جامع عبدالعزيز بن باز، وسيواري جثمانه في مقبرة “ج 21” بمحافظة ينبع. يُذكر أن الشهيد “المحياوي” أحد سكان مركز ينبع النخل التابع لمحافظة ينبع، ويُعتبر رابع شهيد بالحد الجنوبي يزفّ من محافظة ينبع، ليكون له ولأهله الفخر والاعتزاز ليلحق بركب الشهداء وهم يؤدون واجبهم دفاعاً عن الدين والوطن.