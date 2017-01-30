البنوك تبدأ في تفعيل خدمة «مدى أثير»

تواصل ـ الرياض:

بدأت بعض البنوك تفعيل خدمة “مدى أثير” التي تتيح لحاملي بطاقات مدى المصرفية الداعمة لخدمة أثير، والسرعة الأمان في عمليات الدفع الإلكتروني عبر تقنية الاتصال قريب مدى NFC، وأرسلت رسائل للعملاء باستبدال البطاقات القديمة بأخرى جديدة.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أطلقت في وقت سابق ميزة الدفع عن طريق تمرير البطاقة على شاشة جهاز نقاط البيع للعمليات ذات القيم المنخفضة 100 ريال أو أقل وبقيمة إجمالية تراكمية 300 ريال دون طلب رقم سري.

وأكدت “مؤسسة النقد” أن الخدمة اختيارية يتم تقديمها مجاناً عند طلب حامل البطاقة إضافة خدمة “مدى أثير” دون أن يتحمل العميل أو التاجر أي رسوم لقاء تقديمها.