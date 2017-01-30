تعليم مكة: طي قيد المعلم «مفقود الشعيبة» غير صحيح

تواصل ـ مكة المكرمة:

تترقب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ما تسفر عنه الجهود المبذولة من الجهات المختصة في حرس الحدود من محاولات البحث عن أحد معلمي ثانوية الخندق، المفقود في بحر الشعيبة الأستاذ أحمد الشريف، حيث ما زالت عملية البحث عنه جارية حتى اللحظة.

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمكة أن ما نُشر بإحدى الصحف المحلية على لسان ناطقها الإعلامي طلال الردادي، أن الإدارة شرعت في إجراءات “طي قيد المعلم المتغيب”، غير صحيح، حيث لم يصدر منه أي تصريح رسمي بذلك فيما لم تتخذ الإدارة أي إجراء يتعلق بإنهاء خدمات أو سواه تجاه المعلم المفقود.

وأكدت الإدارة تعاطفها مع أسرة المفقود وذويه ومشاطرتها لهم هَمّ الانتظار والترقب، كما قام مدير مكتب التعليم بشمال مكة الدكتور عبدالله ردة الحارثي بزيارة للمدرسة والتقى زملاء المعلم مواسياً الجميع في هذا الحدث.