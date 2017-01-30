تعليم عسير تخصص 10 مقاعد لإيفاد المعلمين للتدريس بالخارج

تواصل- عسير:

خصصت إدارة التعليم في منطقة عسير 10 مقاعد لإيفاد المعلمين للتدريس خارج المملكة للعام الدراسي المقبل 1438/ 1439 هـ، وأبلغت مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، الإدارات، والأقسام، والمدارس، بآلية وضوابط الترشح.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية سعد الجوني، أنه تم تخصيص 10 مقاعد بواقع مقعد واحد في تخصصات: الإدارة المدرسية، والتربية الإسلامية، والاجتماعيات، والرياضيات، والأحياء، والفيزياء، والكيمياء، واللغة الإنجليزية، ومقعدين في تخصص اللغة العربية، لافتاً إلى أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع على ضوابط الترشح من خلال الرابط: www.moe.gov.sa، واستكمال رفع الطلبات إلكترونياً قبل يوم السادس عشر من الشهر الجاري.