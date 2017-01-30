«تعليم عنيزة» يقيم برنامجاً تدريبياً للمرشحات لاختبار «قياس»

تواصل ـ عنيزة:

كشفت إدارة تعليم عنيزة، عن إقامة برنامج تدريبي للطالبات المرشحات لاختبار ‘‘قياس‘‘ يومي الأربعاء والخميس 11 – 12 / 5 / 1438 هـ بقيادة رئيسة قسم الموهوبات الأستاذة أمينة بنت ضيف الله الحميداني.

ورشّحت الإدارة 217 طالبة من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة ممن تم تسجيلهن في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين، لعقد الاختبار.

ويهدف البرنامج، إلى تعريف الطالبات بتقنيات اختبار “قياس” وكيفية التعامل معه وطبيعة ونوعية الأسئلة والتعليمات الخاصة بكل اختبار واستراتيجية الحل ويساعدهن على التهيئة المثلى لدخولهن الاختبار.

ويساعد البرنامج، على تجسير الفجوة لدى المتدربات ليؤدين الاختبار بمستوى أفضل، ومساعدتهن على تخفيف الرهبة ومعالجة الجانب النفسي للدخول للاختبار بكل ثقةٍ وتمكّن.