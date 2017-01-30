«تعليم الرياض» يستضيف مديرات ومشرفات تطوير المدارس على مستوى المملكة

تواصل – هياء الدكان:

تنظم إدارة تعليم الرياض، ممثلة في وحدة تطوير المدارس بنات، ملتقى تبادل الزيارات بين وحدات تطوير المدارس بالمملكة، وذلك في حضور مديرات وحدات ومشرفات تطوير من مختلف مناطق المملكة، وقيادات المدارس المطبقة للبرنامج الوطني بالرياض.

ويهدف البرنامج، إلى تأصيل مفهوم المجتمعات التعليمية المهنية لدى منسوبات وحدات تطوير المدارس والارتقاء بالكفاءة المهنية لديهن، إضافة إلى بناء شبكات التعلم المهنية بين وحدات التطوير، لتحقيق مفهوم المجتمع التعليمي المهني، واستكشاف الأفكار الإبداعية لدى الوحدات والمدارس لتطوير مستوى أدائها.

وسيُنفذ الملتقى، على مدى يومين اليوم الأول يوم الأحد الموافق ١٥ / ٥ / ١٤٣٨هـ، بفندق تيارا، وذلك من 8:20 صباحاً وحتى 2:30 بعد الظهر، ويحظى بحضور ورعاية المساعد للشؤون التعليمية بتعليم الرياض الدكتورة نجلاء الزامل، ويتم فيه عرض أوراق عمل متخصصة، إضافة إلى عرض النماذج والتجارب المميزة من وحدات التطوير على مستوى المملكة، أما اليوم الثاني الختامي فسيشهد زيارة لابتدائية جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بـ 439، لاستعراض المشاريع المميزة لمدارس تطوير مدينة الرياض وذلك من 7:30 صباحاً حتى 12:15 ظهراً.