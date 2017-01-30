«الصحة»: انخفاض التعاملات الورقية لأكثر من 52% مقابل الإلكترونية

تواصل- خالد العبدالله:

أعلنت وزارة الصحة، انخفاض تعاملاتها الورقية بنسبة تجاوزت ٥٢٪‏ حيث بلغ عدد المعاملات الورقية خلال الأربعة أشهر الماضية 202.166 معاملة مقابل 469.551 معاملة تمت خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ورصد برنامج ‘‘سهل‘‘ الإلكتروني الذي تعمل به ‘‘الصحة‘‘ أكثر من (784.443) ألف معاملة إلكترونية خلال الأربعة أشهر الماضية (أكتوبر ـ نوفمبر ـ ديسمبر2016 ـ ويناير 2017) وساهم البرنامج في تقليص أعداد المراسلات الورقية التي بدأت تنخفض تدريجياً لتصل إلى (52%).

وكانت الصحة، قد سجلت في أوقات مضت خلال الأربعة أشهر من نفس الفترة لعام 2015 أكثر من (469.551) ألف معاملة تمت ورقياً، كما تم تسجيل أكثر من (427.011) ألف معاملة ورقية خلال نفس الفترة للعام 2014.

وأوضح المؤشر الإحصائي، بعد تطبيق برنامج نظام ‘‘سهل‘‘ أن عدد الإرساليات الورقية التي تمت خلال الأربعة أشهر (أكتوبر ـ نوفمبر ـ ديسمبر2016 ـ ويناير2017) بلغ (202.166) ألف إرسالية، وهي معاملات موجهة للدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والتي لا تتعامل إلكترونياً.

تجدر الإشارة، إلى أن الصحة، سبق أن أعلنت عن انطلاق برنامج سهل الخاص بالتعاملات الإلكترونية بديوان الوزارة والمديريات بالمناطق والمحافظات والمدن الطبية والمستشفيات التخصصية، بدءاً من تاريخ 1/1/1438هـ، الموافق 02-10- 2016م.

وقد تم إيقاف العمل على الوارد والصادر، من خلال برنامج الاتصالات الإدارية السابق ‘‘قيد‘‘ مع الإبقاء على صلاحيات الإحالات لحين إنهاء جميع المعاملات المتبقية على البرنامج.