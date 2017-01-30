 «الأرصاد»: توقعات بتكون سحب رعدية ممطرة وأتربة على مناطق بالمملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

«الأرصاد»: توقعات بتكون سحب رعدية ممطرة وأتربة على مناطق بالمملكة

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«الأرصاد»: توقعات بتكون سحب رعدية ممطرة وأتربة على مناطق بالمملكة

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً للرياح السطحية تثير الأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد الى منطقتي المدينة المنورة وتبوك، في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى مرتفعات المدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية من جنوب غرب المملكة.

كما يتوقع، أن يمتد تأثير السحب الرعدية خلال أوقات الليل ونهار الغد، على الأجزاء الساحلية لوسط وشمال البحر الأحمر،
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 18-45 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي،وحالة البحرمتوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي.

وعن الخليج العربي، تكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط إلى مائج.

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