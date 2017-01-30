 على غير المعتاد.. «آبل» تطرح «آيفون 8» في يونيو المقبل | صحيفة تواصل الالكترونية

على غير المعتاد.. «آبل» تطرح «آيفون 8» في يونيو المقبل

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على غير المعتاد.. «آبل» تطرح «آيفون 8» في يونيو المقبل

تواصل – وكالات:

أفادت مصادر تقنية، عزم شركة ‘‘آبل‘‘ إنتاج هاتف ‘‘آيفون 8‘‘ الجديد في وقت يسبق المعتاد، بشأن ما تفعله مع أجهزتها الجديدة كل عام، لافتاً إلى أن هناك زيادة في إنتاج آيفون 8 بنسبة 300 % في الربع الأول من يونيو.

وذكر موقع ‘‘بارونز تيك ترايدر ديلي‘‘ المعني بالأخبار التقنية، أن ثمة مؤشرات عدة ترجح أن آبل ستبدأ إنتاج الهاتف المرتقب في شهر يونيو المقبل، لكن هذا لا يعني أن الشركة الأمريكية العملاقة ستطلق هاتفها الجديد في الأسواق مبكرا أيضا.

ومن المتوقع، أن يشهد الهاتف الجديد اختفاء ‘الزر الرئيسي (home button)، في تغيير يعتبر الأول من نوعه في هواتف آيفون التي أطلقت قبل 10 أعوام.

وذكرت المصادر، أن الشركة تخطط لإضافة زر رئيسي داخل الشاشة، في إطار مخططها لتوسيع حجم شاشة الهاتف الجديد، مضيفة أن آبل تنوي استخدام شاشات ‘‘OLED‘‘ التي تظهر الألوان بشكل أفضل وتستهلك كمية أقل من شحن البطارية.

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