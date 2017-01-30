تصميم جديد لـ«خرائط جوجل» مع وصول سريع للمعلومات

تواصل – وكالات:

قالت شركة جوجل، إنها أطلقت تحديثاً جديداً لتطبيق خدمة الخرائط خاصتها على نظام التشغيل أندرويد، يأتي ليسهل على المستخدمين الوصول إلى المعلومات التي يبحثون عنها يومياً.

وذكرت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها، أنه اعتباراً من اليوم نطلق تحديثاً لخرائط غوغل على أندرويد، وهو يوفر المعلومات اليومية المفيدة –لحظياً– أسفل الشاشة الرئيسية.

وأضافت جوجل، ما عليك إلا أن تسحب بأصبعك على الشاشة من الأسفل إلى الأعلى لترى ثلاثة تبويبات ستساعدك على العثور على مطعم قريب، أو التغلب على حركة المرور، أو اللحاق بالحافلة التالية.

وأوضحت الشركة، أنه تحت تبويب الأماكن، سيرى المستخدم قوائم منظمة للأماكن الأكثر ارتياداً، مثل المطاعم، وأجهزة الصراف الآلي، والصيدليات، ومحطات الوقود، ومحلات البقالة.