«أمن الحرم» يوضح حقيقة محاولة حرق الكعبة المشرفة

تواصل – سامي الثبيتي:

صرح المتحدث الإعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، الرائد سامح السلمي، أنه في تمام الساعه الحادية عشرة من مساء يوم أمس الإثنين الموافق ١٤٣٨/٥/٩ تم القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر في صحن الطواف بجوار الكعبة المشرفة أثناء قيامه بسكب كمية من مادة (البنزين) على ملابسه، في محاولة منه لاشعال النار في نفسه.

وقال السلمي ‘‘فور ملاحظة رجال الأمن لذلك، تمكنوا من منعه والقبض عليه‘‘ مضيفا أن تصرفاته توحي بأنه مريض نفسي لذلك سيتم اتخاذ الاجراءات النظاميه بحقه، والله ولي التوفيق.