«أمن الحرم» يوضح حقيقة محاولة حرق الكعبة المشرفة

تواصل – سامي الثبيتي:
صرح المتحدث الإعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، الرائد سامح السلمي، أنه في تمام الساعه الحادية عشرة من مساء يوم أمس الإثنين الموافق ١٤٣٨/٥/٩ تم القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر في صحن الطواف بجوار الكعبة المشرفة أثناء قيامه بسكب كمية من مادة (البنزين) على ملابسه، في محاولة منه لاشعال النار في نفسه.
وقال السلمي ‘‘فور ملاحظة رجال الأمن لذلك، تمكنوا من منعه والقبض عليه‘‘ مضيفا أن تصرفاته توحي بأنه مريض نفسي لذلك سيتم اتخاذ الاجراءات النظاميه بحقه، والله ولي التوفيق.
حسبي الله عليه
اكيد معتل نفسي 👍😂
لاتشمت ..فيعافى وتبتلى!!
فمن جعلك صحيحا..جعله سقيما
…..!!
واللي بيحرق نفسه بيحرق كل شي حوله
واللي بيحرق نفسه اكيد بيحرق كل شي حوله من مكان وبشر!!!!
……
حسبي الله ونعم الوكيل
لالا. ماكذا. مخرج تسعه. على طول. ماقيه. دوار مثال
يقول مريض يعني مختل عقلي وشفي الناس متخاف الله
من اللذي أوصله لتلك الحاله
يجب بحث الحاله ومعاقبة المتسبب
من اللذي أوصله لتلك الحاله
يجب بحث الحاله ومعاقبة المتسبب
قولوا الله يصلحه ويهديه
الحمدالله الذي عافنا وفضلنا عل مثيرا من غيرنا.
الضرب واللطم الذي تعرض له من المواطنين سيعالج مرضه النفسي إن شاء الله
لا يمكن ان يكون شخص عاقل وحسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حفظ الله الحرمين وبلاد الحرمين من عبث العابثين وكيد الكائدين
الله يهديه