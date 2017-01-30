 للوقاية من السرطان.. مركز ألماني: الحركة والغذاء الصحي حائطا الصد | صحيفة تواصل الالكترونية

للوقاية من السرطان.. مركز ألماني: الحركة والغذاء الصحي حائطا الصد

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للوقاية من السرطان.. مركز ألماني: الحركة والغذاء الصحي حائطا الصد

تواصل- وكالات:

قال المركز الألماني لأبحاث السرطان ‘‘إن أسلوب الحياة الصحي يعد بمثابة درع الوقاية من السرطان‘‘ موضحاً أن أولى ركائز هذا الأسلوب تتمثل في التغذية الصحية، أي الإقلال من الدهون والسكريات، لأنها تعزز من حدوث عمليات في الجسم ترفع بدورها من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.

وتعد الحركة، من أهم ركائز أسلوب الحياة الصحي، حيث ينخفض خطر الإصابة بالسرطان مع كل دقيقة حركة في اليوم، والحركة لا تعني ممارسة الرياضة فقط، بل أي نشاط بدني، كالمشي إلى محطة الحافلة أو أي مسافة يتم قطعها بواسطة الدراجة الهوائية.

وتسهم التغذية الصحية، والحركة سويًّا في الحد من البدانة، التي ترفع بدورها من خطر الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية. ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينبغي أن يقل مؤشر كتلة الجسم عن 25.

ومن المهم أيضاً الإقلاع عن التدخين فوراً، حيث إنه لا يرفع خطر الإصابة بسرطان الرئة فقط، بل أيضاً خطر الإصابة بسرطان الفم والحلق والمريء بمعدل 10 أضعاف.

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