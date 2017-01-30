مكة.. مصادرة 150 كيلو سمك فاسد في حوش شعبي ببحرة

تواصل- خالد العبدالله:

تمكنت الفرق الرقابية ببلدية بحرة الفرعية بمكة المكرمة من ضبط حوش عشوائي يديره عدد من العمال المخالفين، بعد جولة ميدانية نفذها مراقبي البلدية في إطار جهودهم المكثفة على الأسواق ومحال بيع وتداول المواد الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وقال المهندس فهد حريري، مدير الإدارة الفنية، ‘‘إن البلدية تكثف نشاطها الرقابي خلال هذه الأيام، بمتابعة وتوجيهات رئيس بلدية بحرة الفرعية المهندس رائد الشريف‘‘ مؤكداً أنها لا تألو جهداً في متابعة كل المواقع وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن مراقبي البلدية، تمكنوا من ضبط الحوش، وهو موقع شعبي وعشوائي بداخله عمال يقومون بإعداد الأسماك وتوزيعها على الأسواق وهي مجهولة المصدر وغير مستوفية للاشتراطات الصحية، وبعد الوقوف على الموقع تمت مصادرة ما يقارب 150 كيلو من الأسماك كانت بحالة سيئة بسبب سوء التخزين، حيث تم إتلافها واتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات.

وأكد، أن البلدية مستمرة في التصدي لأي مخالفات تضر بالإصحاح البيئي، من خلال المتابعة اليومية لمحال بيع وإعداد وتداول المواد الغذائية، وبهدف المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين.