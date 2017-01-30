 «تواصل» تكشف تفاصيل محاولة «مقيم» حرق الكعبة المشرفة ‏ | صحيفة تواصل الالكترونية

«تواصل» تكشف تفاصيل محاولة «مقيم» حرق الكعبة المشرفة ‏

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تواصل – سامي الثبيتي:

في أول رد فعل على ما تردد عن محاولة إحراق الكعبة، روى مواطن تفاصيل محاولة أحد الأشخاص سكب مادة مشتعلة على ستار الكعبة وإشعال النار فيها، قائلاً: ‘‘كنت في الطواف قبل الركن اليماني، ورأيت شخصًا يرش على ستار الكعبة مادة، ووقفت لأتحقق منها‘‘.

وأضاف المواطن غازي دوريش لـ«تواصل»: شاهدت بيد الشخص قارورة كبيرة بها بنزين أحمر، قبل سكبه على الستار، وكان يتعدى على سيادة المملكة بالسب والشتم، أثناء سكب المادة ويقول: ‘‘أنتم اتخذتم هذه الكعبة ستاراً لكم، وأنا لازم أحرق هذه الكعبة، وبيده الأخرى ولاعة، كان يهم ياستخدامها في إشعال الكعبة‘‘.

وأكد درويش، لم أتمالك نفسي حينها وأمسكت به لكنه حاول مقاومتي وأصابني في يدي اليمنى، وساعدني شخص آخر حتى تمكنا من السيطرة عليه، وفي لحظات جاء رجال الأمن وقبضوا عليه واستلموا مني مادة البنزين.

 

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