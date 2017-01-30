 «كبار العلماء»: أمن المملكة لن يسمح بالعبث بمقدسات المسلمين | صحيفة تواصل الالكترونية

«كبار العلماء»: أمن المملكة لن يسمح بالعبث بمقدسات المسلمين

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«كبار العلماء»: أمن المملكة لن يسمح بالعبث بمقدسات المسلمين

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

شددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، اليوم الثلاثاء، على أن أمن المملكة لن يسمح لأي شخص بالعبث بمقدسات المسلمين أو الإضرار بها.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ‘‘تويتر‘‘: ‘‘بتوفيق من الله أمن المملكة العربية السعودية لن يمكن أن يسمح أو يتهاون مع أي عمل يؤذي مشاعر المسلمين أو يضر بالمقدسات‘‘.

جاء ذلك تعليقا على توقيف رجال الأمن داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام رجلاً، قال مغردون عنه: إنه كان يستعد لسكب مادة وإشعال النيران فيها بواسطة ولاعة كانت معه.

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١ تعليق

  1. هذا يحقق معه تحقيق دقيق وبقوه ثم يتم قصاصه تعزيراً جزاءاً له ردعاً لغيره حتى مايتجراء أحداً على مقدست المسلممين

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