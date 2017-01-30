«نزاهة»: إضافة نصوص التشهير في بعض أنظمة العقوبات

تواصل – الرياض :

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ‘‘نزاهة‘‘ عن عزمها إدخال نصوص التشهير في بعض الأنظمة بالتباحث مع الجهات المعنية بتنفيذ العقوبات، مؤكدة أنه لا يوجد عقوبة إلا بنص، إذ إنه في حال كان النظام يتضمن نصاً بالتشهير فسيتم التشهير.

وقال مدير فرع ‘‘نزاهة‘‘ في المنطقة الشرقية عبدالكريم المالكي: ‘‘إن التأخر والتعثر وعدم إكمال المشاريع الحكومية، يمثل فساداً مالياً، في حال كانت جميع معاملات المشاريع متكاملة‘‘ لافتاً إلى قيام ‘‘نزاهة‘‘ بمساعدة شركات المقاولات في جلب الأموال المتأخرة في المشاريع من الجهات، بحسب ‘‘الوطن‘‘.

وأفصح المالكي، عن وجود توجه لإصدار نظام حماية المال العام في الوقت القريب، إذ إن النظام لا يزال يدرس في مجلس الشورى، مشيراً إلى أن الهيئة تتدخل في القضايا التي تردها من خلال البلاغات العامة، وتقدم المكافآت لمن قدموا البلاغات.

وحول توجه وزارة الخدمة المدنية، لإلزام الجهات الحكومية بمواصفات ومقاييس معينة لمكاتب عامليها، أكد ‘‘المالكي‘‘ أن الهيئة تقوم بتنسيق مستمر مع الجهات، ومن ضمنها وزارة الخدمة المدنية، كما قامت بإرسال إفادات للتأكد من تطبيق مثل هذه القرارات.