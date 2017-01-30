 أبها.. والد عروس يطلب 10 ريالات من العملة الجديدة مهرا لابنته | صحيفة تواصل الالكترونية

أبها.. والد عروس يطلب 10 ريالات من العملة الجديدة مهرا لابنته

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أبها.. والد عروس يطلب 10 ريالات من العملة الجديدة مهرا لابنته

 

تواصل – عسير:

اشترط والد عروس يعمل وكيلا لإحدى المدارس في أبها، على شاب تقدم لخطبة ابنته مهراً قيمته 10 ريالات فقط من العملة الجديدة، في بادرة طيبة فاجأت العريس وأهله.

وجاءت هذه المبادرة في وقت، توقع فيه الحاضرون وذوو الشاب غير ذلك، جرياً على المتعارف عليه والمتبع في مثل هذه المناسبات، وحرص والد الفتاة التي تعمل طبيبة على المبادرة بالتيسير على العريس (ابن أخيه)، وكسر بعض التقاليد المكلفة التي تثقل كاهل الشباب وتؤخر مشاريع الزواج، بحسب صحيفة ‘‘عكاظ‘‘.

وقابل العريس وذووه، هذه البادرة بالشكر والامتنان، التي تؤكد أن الدين الإسلامي بمجمله قائم على اليسر ورفع الحرج، وقاموا بتقديم المهر بالعملة الجديدة وأكملوا مراسم الخطبة.

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