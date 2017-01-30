مصادر تكشف السبب الحقيقي لكذبة الحوثيين بشأن «صاروخ الرياض»

تواصل- الرياض:

كشفت مصادر مطلعة، عن السبب الحقيقي لاختلاق ميليشيا الحوثي كذبة إطلاق صاروخ على الرياض، مؤكدةً أنها تحاول رفع الروح المعنوية لعناصرها، نظراً للخسائر الكبيرة التي يتلقونها على جبهات القتال.

وقالت المصادر: ‘‘إن ميليشيات الانقلابية في اليمن، تواجه ضربات عسكرية مؤثرة من قوات الجيش اليمني والتحالف الذي تقوده المملكة، وبدأت تنهار في الجبهات الحدودية مع المملكة، ما أدى ذلك إلى بث الذعر في صدور عناصرها‘‘، بحسب ‘‘الإخبارية نت‘‘.

وأكدت، أن إطلاق الحوثيين، لكذبة صاروخ الرياض، ما هي إلا محاولة منهم لرفع معنويات جنودهم، إثر ما يعانونه من حالات الذعر الناتجة عما يعايشونه جراء كثرة قتلاهم وانهيار الجبهات.

وميدانياً، أشارت المصادر إلى أن الهزائم تتوالى في ميدي وحرض، حيث شنت مقاتلات التحالف اليوم، غارات جوية على مواقع وتجمعات للميليشيات الانقلابية، قبالة مدينة ميدي ومركز الموسم السعودي، وتمكنت من إصابة أهدافها بدقة متناهية.

وأوضحت، أن الغارات استهدفت عربةً وطاقماً عسكرياً وتجمعات للميليشيات، وشوهدت ألسنة الدخان تتصاعد من المكان، فيما تكررت عملية ضرب الأهداف.