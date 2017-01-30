«تعليم مكة»: طي قيد «المعلم المفقود» بعد 15 يوماً

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تنتظر إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، انقضاء ١٥ يوما لتغيب المعلم أحمد بن مساعد الشريف من منسوبي ثانوية الخندق الذي فقد في بحر الشعيبة، أثناء نزهة بحرية برفقة عدد من زملائه الإثنين الماضي والذي لم يتم العثور عليه حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الإدارة طلال الردادي ‘‘إنه لن يتم اتخاذ أي إجراء رسمي فيما يتعلق بوضع المعلم وظيفيا وطي قيده إلا بعد مرور ١٥ يوما على غيابه عن المدرسة؛ حسب ما حددته أنظمة وزارة الخدمة المدنية‘‘ مشيرا إلى أن الإدارة تتابع مع الجهات المختصة عمليات البحث عنه لمعرفة آخر المستجدات، وفقا لـ‘‘عكاظ‘‘.