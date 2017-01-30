مصادر طبية تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة طفل أبها قتيل والده

تواصل – عسير:

قالت مصادر طبية ‘‘إن الطفل القتيل محمد ضحية والده -المضطرب نفسياً- في حي البصرة بأبها الأحد الماضي تلقى طعنات متفرقة بالسكين أجهزت عليه‘‘.

وأوضحت المصادر، أن الطعنات طالت الجزء العلوي الأيسر للصدر إضافة إلى الرقبة، وعثر أيضاً على آثار كدمة على الفك الأيسر مع نزيف من الأنف والفم، بحسب صحيفة ‘‘عكاظ‘‘.

وأشارت إلى أن أم الطفل دخلت العناية المركزة صباح أمس بعد صدمة نفسية تعرضت لها عقب الحادثة، خصوصاً أنها حاولت إنقاذ الطفل بإسعافه ونقله لمستشفى عسير المركزي، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله.

من جانبهم، أكد عدد من جيران الأسرة أنهم لم يلحظوا أي تغييرات على سلوكيات الأب، بل كان يرتاد مسجد الحي في بعض الأحيان برفقة ابنه القتيل والابن الأصغر.