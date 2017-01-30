 مصادر طبية تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة طفل أبها قتيل والده | صحيفة تواصل الالكترونية

مصادر طبية تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة طفل أبها قتيل والده

0
مصادر طبية تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة طفل أبها قتيل والده

 

تواصل – عسير:

قالت مصادر طبية ‘‘إن الطفل القتيل محمد ضحية والده -المضطرب نفسياً- في حي البصرة بأبها الأحد الماضي تلقى طعنات متفرقة بالسكين أجهزت عليه‘‘.

وأوضحت المصادر، أن الطعنات طالت الجزء العلوي الأيسر للصدر إضافة إلى الرقبة، وعثر أيضاً على آثار كدمة على الفك الأيسر مع نزيف من الأنف والفم، بحسب صحيفة ‘‘عكاظ‘‘.

وأشارت إلى أن أم الطفل دخلت العناية المركزة صباح أمس بعد صدمة نفسية تعرضت لها عقب الحادثة، خصوصاً أنها حاولت إنقاذ الطفل بإسعافه ونقله لمستشفى عسير المركزي، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله.

من جانبهم، أكد عدد من جيران الأسرة أنهم لم يلحظوا أي تغييرات على سلوكيات الأب، بل كان يرتاد مسجد الحي في بعض الأحيان برفقة ابنه القتيل والابن الأصغر.

شاهد ايضا

الطائف.. التحقيق مع سائق حاول «التحرش» بمعلمة تحت تهديد السلاح

الطائف.. التحقيق مع سائق حاول «التحرش» بمعلمة تحت تهديد السلاح

مصادر تكشف السبب الحقيقي لكذبة الحوثيين بشأن «صاروخ الرياض»

مصادر تكشف السبب الحقيقي لكذبة الحوثيين بشأن «صاروخ الرياض»

«تواصل» تكشف تفاصيل محاولة «مقيم» حرق الكعبة المشرفة ‏

«تواصل» تكشف تفاصيل محاولة «مقيم» حرق الكعبة المشرفة ‏

حسما للجدل.. «التعليم»: اختبارات الفصل الدراسي الثاني في موعدها ولا نريد استباق الأحداث

حسما للجدل.. «التعليم»: اختبارات الفصل الدراسي الثاني في موعدها ولا نريد استباق الأحداث

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>