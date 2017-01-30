فيديو.. «أمن الحرم» يُطِيح بشخص اُتهم بمحاولة إشعال النار في الكعبة

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أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ رجال الأمن داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام، وهم يقبضون على شخص، قال مغردون إنه كان يستعد لسكب مادة وإشعال النيران فيها بواسطة ولاعة كانت معه.

وأظهر الفيديو، رجال أمن الحرم، وبعض المصلين والمعتمرين، ملتفين حول شخص كان يقف بجوار الكعبة المشرفة، قبل أن يسحبه رجال الأمن إلى خارج صحن المطاف، وذكر متداولو الفيديو أنه ربما يكون مختلاً عقلياً.