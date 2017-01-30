القوات المسلحة لـ«الحوثيين»: مَن يفكر في اختراق الحد الجنوبي مُنتحر لا محالة (فيديو)

تواصل – سعود الخالد:

أعلن قائد القوّة 171 بالقوات المسلحة العقيد خالد الخالدي، أن الجيش على اُهبة الاستعداد وبجاهزية عالية لدحر كُل من تسوّل له نفسه تخطي حدود المملكة بالحد الجنوبي، مؤكدا أن وضع ميليشا الانقلابيين يزيد ضعفاً يوماً بعد يوم، كما أكّد أن كُلّ من يحاول الاقتراب من الحدود منتحر لا محالة.

من جهته قال المقدم سليمان الصعب بركن العمليات في القوّة 171: إنّ القوات العسكرية على الحدود ثابتة وتُحققّ انتصارات يوما بعد آخر، ويكبدون العدو خسائر فادحة، مؤكدا أنهم سينالون من العدو ويكبدوه خسائر أكبر وأكبر كلما فكّر في التقّدم.