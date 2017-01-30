صحيفة بريطانية: فيديو «الفرقاطة» أثبت كذب إيران وضعف الحوثيين

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قالت صحيفة “بيزنس إنسايدر” البريطانية: إن الفيديو الذي بثته فضائية “العربية” من على متن الفرقاطة “المدينة” وضع حدا للنزاع بشأن الوسيلة المستخدمة في الهجوم على الفرقاطة الأسبوع الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلام الإيراني زعم أن صاروخا مضادا للسفن هو الذي استهدف الفرقاطة، وقام بنشر مقطع فيديو مشكوك في صحته للترويج لمزاعمه.

وأضافت أن بيانا صدر من المملكة بشأن الهجوم، تحدث عن أنه ناجم عن قوارب انتحارية، والفيديو الأخير الذي عرضته فضائية “العربية” يثبت صحة الرواية السعودية.

وكان محلل أمريكي قد تحدث قبل أيام عن أن إيران لها مصلحة في المبالغة في القدرات العسكرية للحوثيين، موضحا أن الحديث عن الهجوم على الفرقاطة بقوارب انتحارية يعني أن القدرات العسكرية للمتمردين متواضعة وبدائية.