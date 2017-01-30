إيداع رواتب موظفي الغرفة التجارية في «تبوك»

تواصل – سامي الثبيتي:

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، عن إيداع رواتب منسوبي الغرفة التجارية في تبوك ليلة البارحة.

وقال الحسين، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏تم البارحة إيداع الرواتب في حسابات موظفي الغرفة التجارية”.

وكان إيقاف رواتب موظفي غرفة تبوك جاء بعد أن أصدرت الغرفة بياناً ذكرت فيه: أنَّ مجلس الإدارة اتخذ قراراً بعد اجتماع عقده بمقر الغرفة، بحضور جميع أعضاء المجلس يقضي بإنهاء التعاقد مع الأمين العام للغرفة، الذي كان يخضع لفترة التجربة، وأن المجلس أحال جميع القرارات المتخذة من الأمين العام للتدقيق؛ للتأكَّد من قانونية ما تم اتخاذه من إجراءات خلال فترة عمله.