ربط «حساب المواطن» مع 17 جِهة لكشف التحايل

تواصل – الرياض:

أعلن المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية، وبرنامج حساب المواطن ماجد العصيمي، أن برنامج: “حساب المواطن” ربط 17 جهة لمساعدتها في التصدي لعمليات التحايل، والتأكُّد من صحَّة البيانات التي يتم إدخالها للحصول على الدعم، في ظلِّ تزايد أعداد المسجلين الذين بلغ عددهم حتى الأحد نحو 1.8 مليون أسرة في يومه السادس على التوالي.

ويدرُس القائمون على البرنامج إعداد آلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، للتحقُّق من سلامة عقود إيجار مستفيدي البرنامج، وإطلاقها خلال الأشهر المقبلة، لتجنُّب عمليات التحايل التي يُمكن أن تقع على “حساب المواطن” عند التسجيل بعقود غير حقيقية أو وهمية؛ بهدف تحقيق شرط الحصول على دعم الفرد المستقل.

ونبَّه العصيمي إلى أنه في بداية تسجيل العقود بحسابات المواطنين البرنامج تُعتبر صحيحة، مستدركاً: لكن في حال تحقّق منها، وكانت عقوداً وهمية سيتم محاسبتهم قانونياً”، لافتاً إلى أنَّ تطبيق وزارة الإسكان لنظام “إيجار” خلال الأشهر المقبلة سيُنهي عهد الأوراق والعقود بسبب التحوُّل إلكتروني، ولا يُمكَّن من تسجيلها إلا عبر بوابة الإسكان، بحسب “الاقتصادية”.