بمشاركة 70 طالباً.. اختتام دورة قرآنية للجالية البرماوية في مكة (صور)

تواصل – مكة المكرمة:

اختتمت، يوم الخميس الماضي، دورة قرآنية في جامع العبدلي بحي الخالدية في مكة المكرمة، شارك فيها 70 طالباً، والتي نظمها مجلس الزمردة في الحي التابع لإدارة الجالية البرماوية بالخالدية، تحت إشراف المكتب التعاوني بالرصيفة.

وأنهى أحد الطلاب خلال الدورة حفظ القرآن الكريم في اليوم الثالث، وهو الطالب عبدالرحمن سدرة المنتهى الذي يدرس في الصف الأول المتوسط، وأثنى والد الطالب على منظمي الدورة، وعلى حرصهم في استغلال أوقات الإجازة لنفع المجتمع البرماوي.

كما شهدت الدورة انتهاء 5 طلاب من حفظ جزء جديد، و30 طالباً من إكمال حفظ 5 أوراق جديدة، و35 طالباً من إكمال حفظ ثلاث أوراق جديدة، وتمكن 25 طالباً من الحصول على أعلى من 95 درجة في مسابقة القرآن الكريم، فيما تمكن 10 طلاب من حفظ متن الجزرية.

وقال مدير الدورة محمد حسين ذكير: إنهم حرصوا فيها على توعية الطلاب بالاهتمام بكتاب الله عز وجل حفظاً وعملاً، وغرس محبة الحبيب المصطفى من خلال سيرته العطرة، وإقامة برامج ترفيهية ورياضية للترويح والاستجمام.

وأشار ذكير إلى أن الدورة استمرت 6 أيام هي أيام أسبوع الإجازة المدرسية نفذت فيها 8 برامج هي: إعانة الطلاب على المواظبة في أداء صلاة الفجر في المسجد، والمواظبة على أداء صلاة الضحى، وحفظ متن الجزرية، والقراءة من كتاب مناهل العرفان، وإقامة مسابقة قرآنية، وإقامة رحلة ترفيهية، ودوري كرة القدم، كما نظمت الدورة عدداً من الدورات التطويرية للطلاب كدورة في قواعد حفظ القرآن، ودورة في بناء القدوة والنشأة الصالحة.

وأعرب مشرف الدورة أحمد سراج مستر عن شكره لمكتب الدعوة بالرصيفة؛ على إتاحة الفرصة لتوعية أبناء المجتمع البرماوي خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي، فيما بيَّن نائب مدير الدورة يوسف رشيد: أن الدورة استهدفت طلبة حلقات التحفيظ في الخالدية لمدة أسبوع، معرباً عن شكره لزملائه المشاركين في الدورة، وحثهم على بذل الجهد وتحمُّل العناء في تربية النشء والشباب.