 لوحة مفاتيح وفأرة لاسلكيتان من «مايكروسوفت» | صحيفة تواصل الالكترونية

لوحة مفاتيح وفأرة لاسلكيتان من «مايكروسوفت»

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لوحة مفاتيح وفأرة لاسلكيتان من «مايكروسوفت»

تواصل – وكالات:

كشفت “مايكروسوفت”، عن لوحة مفاتيح لاسلكية “سيرفس كيبورد”، وفأرة لاسلكية “سيرفس ماوس”، يدعمان تقنية البلوتوث 4.0 للاتصال لاسلكياً مع الكمبيوترات الشخصية، واللاب توب، أو الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 8، أو ماك 10.10.5″، أو أندرويد 4.4.2 حتى 5 على الأقل.

وتأتي لوحة المفاتيح “سيرفس كيبورد” بوزن 419 غراماً، وتمتاز بتصميم كامل، حيث إنها تحتوي على كتلة الأرقام، وأزرار الملتيميديا، والأزرار الوظيفية، فيما تعمل لوحة المفاتيح “سيرفس كيبورد”، والفأرة “سيرفس ماوس” بالبطاريات، وتتوفران بسعر 100 و50 دولاراً على الترتيب.

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