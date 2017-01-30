لغز مُحيِّر.. سحب 1.5 مليون دولار من حساب بنكي فارغ

تواصل ـ وكالات:

بدأ الشاب البريطاني “تايلر دانييلز”، والبالغ من العمر 21 عاماً فقط، رحلة معاناة طويلة ليفهم ما حدث لحسابه البنكي الذي تعرض لعملية احتيال إلكترونية فيما يبدو، وذلك بعد سحب 1.2 مليون جنيه إسترليني (1.5 مليون دولار) من رصيده الذي لم يكن فيه سوى 90 بنساً فقط.

وعلى الرغم من أن تلك الأموال لم تكن في حساب الشاب البريطاني “دانييلز”، إلا أن سحب هذا المبلغ دون وجود رصيد يغطيه يكلفه فوائدَ ورسوماً باهظة، كما أن كل مبلغ مالي يتقاضاه يتم إدراجه لسداد المبلغ المسحوب؛ ما يعني أن على الشاب تسوية المشكلة، وإلا فإن الأموال كلها التي سيتقاضاها في حياته لن تغطي المطلوب منه.

وأصبح الشاب كأنه سحب على المكشوف؛ أي أن المبلغ الموجود في الحساب هو ( – 1.2 مليون)، واضطر لاستدانة مبلغ من المال من جَدّه لمواجهة هذه المحنة، كما أنه يشعر بضغط نفسي شديد بسببها، كما يؤكد بأنه لا يعرف كيف أصبح حسابه المصرفي بهذا الشكل، بحسب ما نقلت عنه جريدة “ديلي ميل”.

وقال متحدث باسم البنك: إن المعلومات الأولية تشير إلى أن عملية السحب تمت بعد الدخول على الحساب من خلال التطبيق المثبت على الهاتف النقال، إلا أن البنك يقوم بالتحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات ما جرى للحساب.