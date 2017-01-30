6 وسائل ذكية للتغلب على «الإنهاك الوظيفي»

تواصل – وكالات:
الإنهاك الوظيفي هو نوع خاص من أنواع الضغط النفسي، وهو حالة من الإرهاق البدني، أو العاطفي، أو العقلي، تصاحبها شكوك في الكفاءة وقيمة العمل.
وإذا كنت تشعر بالضغط في عملك، فهذه بعض الإجراءات العملية التي تساعدك على التغلب على هذه الضغوط، والتأقلم مع العمل بروح متفائلة.
- عالج عوامل الإجهاد التي تؤدي إلى الإنهاك الوظيفي: فبمجرد أن تحدد ما يؤجج شعورك بالإنهاك الوظيفي، يمكنك وضع خطة لمعالجة تلك المشكلات.
- تعرَّف على خياراتك: ناقش الأمور الخاصة التي تُقلقك مع مشرفك. ربما يمكنكما التعاون معاً لتغيير التوقعات، أو الوصول إلى تسويات أو حلول. هل يمكن مشاركة شخص آخر في إنجاز العمل؟ ماذا عن العمل عن بُعد أو المرونة في الوقت؟ هل من المفيد العمل بمساعدة مدرب؟ ما خيارات التعليم المستمر أو التطوير المهني؟
- عدِّل سلوكك: إذا أصبحت منهكاً في العمل، فابحث عن طرق لتحسين معنوياتك. أعد اكتشاف الأنماط الممتعة في عملك. اشكر زملاءك في العمل على مساهماتهم القيمة، أو إتقانهم العمل. خذ استراحات قصيرة على مدار اليوم. اقضِ بعض الوقت بعيداً عن العمل بفعل أشياء تستمتع بها.
- التمس الدعم: سواء كنت تستعين بزملائك في العمل، أو الأصدقاء، أو محبيك، أو غيرهم، فالدعم والتعاون يمكن أن يساعداك على التكيف مع ضغوط العمل والشعور بالإنهاك.
- قيِّم اهتماماتك ومهاراتك وطموحاتك: يمكن للتقييم الصادق أن يساعدك في تحديد ما إذا كان يجب عليك البحث عن عمل بديل أم لا، كأن تبحث عن عمل يتطلب جهداً أقل، أو يتوافق بنحو أفضل مع اهتماماتك، أو قيمك الأساسية.
- مارس بعض التمارين الرياضية: يمكن للنشاط البدني المنتظم، مثل: المشي، أو ركوب الدراجات، أن يساعدك في التحكم في الضغط النفسي على نحو أفضل. وقد يساعدك أيضاً على إبعاد التفكير في العمل عن عقلك، والتركيز على شيء آخر.