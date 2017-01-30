6 وسائل ذكية للتغلب على «الإنهاك الوظيفي»

تواصل – وكالات:

الإنهاك الوظيفي هو نوع خاص من أنواع الضغط النفسي، وهو حالة من الإرهاق البدني، أو العاطفي، أو العقلي، تصاحبها شكوك في الكفاءة وقيمة العمل.

وإذا كنت تشعر بالضغط في عملك، فهذه بعض الإجراءات العملية التي تساعدك على التغلب على هذه الضغوط، والتأقلم مع العمل بروح متفائلة.