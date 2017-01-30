 تعليق الدراسة في مدارس ظهران الجنوب بدءاً من الغد وحتى الخميس | صحيفة تواصل الالكترونية

تعليق الدراسة في مدارس ظهران الجنوب بدءاً من الغد وحتى الخميس

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تعليق الدراسة في مدارس ظهران الجنوب بدءاً من الغد وحتى الخميس

تواصل ـ ظهران الجنوب:

أعلنت إدارة تعليم ظهران الجنوب، اليوم، تعليق الدراسة في جميع المدارس التابعة للمحافظة والواقعة في النطاق الأحمر، ابتداءً من غدٍ الثلاثاء وحتى نهاية دوام الخميس 13 جمادى الأولى 1438هـ.

وعزا مدير إدارة تعليم ظهران الجنوب سعيد هباش، قرار التعليق للظروف المُحيطة بالمحافظة، وحرصاً على سلامة منسوبي ومنسوبات المدارس.

وذكر هباش: أن من أسباب تعليق الدراسة إعادة النظر في نظام التوءمة لبعض المواقع التي تمَّ التوجيه بإعادة الدراسة إليها، مع بداية الفصل الدراسي الثاني حسب محضر اللجنة الأمنية؛ نظراً للعجز القائم في بعض تخصصات تعليم البنات.

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