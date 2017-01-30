 تركيا والإمارات وماليزيا يؤسسون بورصة «الذهب الإسلامية» | صحيفة تواصل الالكترونية

تركيا والإمارات وماليزيا يؤسسون بورصة «الذهب الإسلامية»

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تركيا والإمارات وماليزيا يؤسسون بورصة «الذهب الإسلامية»

تواصل – وكالات:

كشف وزير التنمية التركي لطفي إلوان، عن توجُّه متسارع لتأسيس بورصة الذهب الإسلامية بمشاركة الإمارات وماليزيا، معلناً عن انطلاق مرحلة جديدة تشمل دول اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “كومسيك”، بعد انتهاء التحضيرات التي تجريها الدول الـ 3.

وأكَّد إلوان، في تصريحات صحفية الأحد، أن بورصة إسطنبول حقَّقت تقدماً ملحوظاً في هذا الخصوص، بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعدِّدة وبورصة ماليزيا، لافتاً إلى أنه سيتم التخطيط لإنشاء منصَّة للتداول على شبكة الإنترنت تستند لبنية تحتية ذات تكنولوجيا متطوِّرة، مع إنشاء شركة منفصلة خاصة بالمعادن الثمينة، بحسب “الشرق الأوسط”.

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