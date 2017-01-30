 «الأرصاد» تتوقع أمطاراً رعدية ونشاطاً للرياح والأتربة على عدة مناطق | صحيفة تواصل الالكترونية

«الأرصاد» تتوقع أمطاراً رعدية ونشاطاً للرياح والأتربة على عدة مناطق

0
«الأرصاد» تتوقع أمطاراً رعدية ونشاطاً للرياح والأتربة على عدة مناطق

تواصل – خالد العبدالله:

حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تقلبات جوية تؤثر على أجواء المملكة تبدأ بعد غدٍ الأربعاء، وتستمر حتى الجمعة – بمشيئة الله -.

وأوضح تقرير صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن تحاليل خرائط الطقس بالهيئة أظهرت تأثر شمال وغرب المملكة بنشاط في الرياح السطحية الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، بدءاً من الأربعاء المقبل.

وتوقعت الأرصاد في تقريرها: أن تهطل أمطار رعدية متوسطة على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وحائل والأجزاء الجنوبية، من منطقة المدينة المنورة، تشمل المدينة الساحلية (ينبع).

وأضافت الهيئة: “تهطل أمطار رعدية متوسطة على منطقة مكة المكرمة لتشمل مدن: (رابغ، وجدة، والليث، والقنفذة) من مساء الأربعاء وحتى يوم الخميس، وقد تكون غزيرة على المرتفعات فيها”.

وأبانت: أن الحالة المطرية ستتحرك باتجاه الشرق والشمال الشرقي، وتؤثر على مناطق: (القصيم، والرياض، والشرقية)، يومي الخميس والجمعة، ومنطقتي عسير والباحة، ويعقب هذه الأمطار انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة؛ ومن ثمَّ على وسط وشرق المملكة.

شاهد ايضا

أمانة الرياض تُزيل 62 كشكاً لبيع شاي الجمر بطريق الثمامة

أمانة الرياض تُزيل 62 كشكاً لبيع شاي الجمر بطريق الثمامة

مغردون رجحوا أنه مغشوش.. تجمد زيت محرك السيارة بسبب البرودة (فيديو)

مغردون رجحوا أنه مغشوش.. تجمد زيت محرك السيارة بسبب البرودة (فيديو)

تعليق الدراسة في مدارس ظهران الجنوب بدءاً من الغد وحتى الخميس

تعليق الدراسة في مدارس ظهران الجنوب بدءاً من الغد وحتى الخميس

طائرات صهيونية تقصف شمال قطاع غزة

طائرات صهيونية تقصف شمال قطاع غزة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>