«الأرصاد» تتوقع أمطاراً رعدية ونشاطاً للرياح والأتربة على عدة مناطق

تواصل – خالد العبدالله:

حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تقلبات جوية تؤثر على أجواء المملكة تبدأ بعد غدٍ الأربعاء، وتستمر حتى الجمعة – بمشيئة الله -.

وأوضح تقرير صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن تحاليل خرائط الطقس بالهيئة أظهرت تأثر شمال وغرب المملكة بنشاط في الرياح السطحية الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، بدءاً من الأربعاء المقبل.

وتوقعت الأرصاد في تقريرها: أن تهطل أمطار رعدية متوسطة على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وحائل والأجزاء الجنوبية، من منطقة المدينة المنورة، تشمل المدينة الساحلية (ينبع).

وأضافت الهيئة: “تهطل أمطار رعدية متوسطة على منطقة مكة المكرمة لتشمل مدن: (رابغ، وجدة، والليث، والقنفذة) من مساء الأربعاء وحتى يوم الخميس، وقد تكون غزيرة على المرتفعات فيها”.

وأبانت: أن الحالة المطرية ستتحرك باتجاه الشرق والشمال الشرقي، وتؤثر على مناطق: (القصيم، والرياض، والشرقية)، يومي الخميس والجمعة، ومنطقتي عسير والباحة، ويعقب هذه الأمطار انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة؛ ومن ثمَّ على وسط وشرق المملكة.